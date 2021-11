Näitä hittituotteita ei välttämättä saa ostettua jouluksi – taustalla maailmanlaajuinen komponenttipula

Pula on huutavin siruissa, joita käytetään eri teollisuudenaloilla niin tietokoneissa kuin autoissakin. Sirupula on kuitenkin Elkomit ry:n toimitusjohtajan Veli-Matti Kankaanpään mukaan vain osatotuus.

– Pelaamme, sometamme ja teemme ostoksia laitteillamme. Kaikki se tieto on datakeskuksissa, ja niiden tarve on erittäin kova. Yhdysvalloissa on noin 2 500 datakeskusta, ja viidessä vuodessa pitäisi rakentaa toinen mokoma lisää.

Hittituotteet kiven alla

– On tuotteita, jotka ovat kokonaan loppu ja joiden saatavuudesta emme tiedä mitään joulun osalta. Esimerkiksi iPhone12 on täysin kiven alla. Se on globaali ilmiö. Playstation vitosta, mikä on se joulun hittituote, tullaan saamaan ihan liian vähän. Tarvitsisimme moninkertaisen määrän suhteessa siihen, mitä tulemme saamaan, Järveläinen kertoo Uutisaamussa.