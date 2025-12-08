Jalkapallon Veikkausliigasta Ykkösliigaan ensi kaudeksi pudonnut FC Haka on julkaissut tiedotteen seuran kotikentän Tehtaan kentän päätykatsomon tulipaloon liittyen.

Tehtaan kentän päätykatsomo tuhotui täysin tulipalossa myöhään sunnuntai-iltana. Päätykatsomon lisäksi myös kentän tekonurmi tuhoutui palossa käyttökelvottomaksi. Poliisi epäilee rikosta.

Tulipalo oli koko Hakan seurayhteisölle luonnollisestikin valtava järkytys.

– Tulipalo on todella traaginen asia. Kaikki pelaajista ja kannattajista alkaen olemme erittäin järkyttyneitä. Yllättävä ja hallitsematon tapahtuma koskettaa monia ja järkyttää turvallisuudentunnetta. Onneksi henkilövahingoilta vältyttiin ja erinomaista työtä tehneet Pelastuslaitos, VPK ja muut toimijat onnistuivat suojaamaan muut Tehtaan kentän rakennukset, FC Hakan puheenjohtaja Marko Laaksonen toteaa tiedotteessa.

Hakan loppuvuosi on ollut synkkä. Joukkue putosi kehnon kauden päätteeksi Veikkausliigasta Ykkösliigaan, mikä oli jo seuralle kolhu taloudellisesti.

Päätykatsomon tuhoutuminen lisää taloudellisia haasteita entisestään.

– Emme osaa vielä tarkalleen arvioida palon aiheuttamia taloudellisia vahinkoja. Joka tapauksessa on selvää, että vaikutukset ovat merkittävät ja ainakin jonkin aikaa seuran toiminta hankaloituu monella eri tavalla. Tulemme tarvitsemaan koko yhteisön tukea päästäksemme takaisin normaaliin arkeen, Laaksonen sanoo.

Tiedotteen mukaan Haka pystyy jatkamaan kauteen valmistautumista lähes normaalisti.