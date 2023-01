Tässä on KuPSin uusi päävalmentaja – "Aika painaa kaasu pohjaan"

– Tällaisen mahdollisuuden saaminen omassa kasvattajaseurassa on tietenkin ainutlaatuinen tilaisuus, joka osuu harvemmin kohdalle. Olen todella kiitollinen seuran tarjoamasta mahdollisuudesta. Pelaajilta ja valmennustiimiltä saamani tuki on ollut sanoin kuvaamatonta ja tuntuu todella hyvältä. Nyt on aika painaa kaasu pohjaan ja ottaa koko tiimin osaaminen viimeistä piirtoa myöten käyttöön. Tavoitteena on edelleen pelata sellaista jalkapalloa, että pokaaleita saadaan jatkossakin Kuopioon, Tuutti kertoi tiedotteessa.