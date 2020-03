Petteri Orpon kolumni: Yli puoli miljoonaa työtöntä ja konkurssiaalto on estettävä – ei anneta 2020-luvusta tulla menetettyä vuosikymmentä

Olen viime viikkoina ollut tiiviisti yhteydessä turkulaisen ravintolayrittäjän kanssa, jonka yritystoiminnan koronavirus on romahduttanut täysin. Mahdollisuus ruuan ulosmyyntiin on laiha lohtu. Yrittäjä on joutunut laittamaan ravintolansa kiinni ja lomauttamaan lähes kaikki sata työntekijäänsä. Lukemattomat muutkin yritykset ja yksinyrittäjät kautta maan ovat joutuneet laittamaan lapun luukulle koronaviruksen takia, kirjoittaa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo nettikolumnissaan.