Sisäministeri Ohisalon kolumni: Kriisin jälkeen on rakennettava hiilineutraali hyvinvointivaltio – vappuliputus kunnioittaa koronan vastaisen työn sankareita

Rajoitustoimilla on suojeltu ikäihmisiä, riskiryhmiin kuuluvia ja meitä kaikkia.

Samaan aikaan poikkeusolot ovat ajaneet ahtaalle esimerkiksi ravintolat, kahvilat ja kampaamot – pienyrittäjät, joiden tulot ovat romahtaneet, vaikka aiemmin toiminta on ollut kestävällä pohjalla. Lähes puoli miljoonaa suomalaista on yt-neuvottelujen piirissä.

Valtio on jo ryhtynyt laajoihin tukitoimiin. Tukia on kehitettävä ja pidettävä huoli, että tuet kohdentuvat oikein niitä tarvitseville ja konkurssiaalloilta vältytään. On selvää, että koronatuet eivät kuulu veroparatiiseja käyttäville tai tuet runsaina osinkoina jakaville yrityksille.