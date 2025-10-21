Orpo oli kadoksissa eduskunnan täysistunnossa tiistaina.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) oli juuri lähtenyt hakemaan unohtunutta puhettaan, kun varapuhemies Paula Risikko (kok.) aloitti lähetekeskustelun ja antoi puheenvuoron Orpolle, joka oli ensimmäinen puhuja.
– Ja nyt sitten pääministeri Orpo, Risikko sanoi puheenvuoronsa päätteeksi.
Puolen minuutin hämmentävän hiljaisuuden jälkeen Orpo palasi saliin, asteli puhujapönttöön ja aloitti puheenvuoronsa.
– Arvoisa puhemies, helpompi puhua, kun on puhe mukana, Orpo sanoi hengästyneenä.
Tilanteen voi katsoa videolta jutun alusta.
"En muuta keksinyt, en jaksa vastata"
Orpolle on sattunut kömmähdyksiä myös aiemmin. Viime vuoden toukokuussa Orpo unohti mikrofoninsa päälle puheenvuoronsa jälkeen eduskunnan kyselytunnilla.