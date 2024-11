Petteri Orpo MTV:lle: Suomi yksi vaarallisimmista maista naisille – "Miehet, puhukaa toisillenne"

– Se on asia, johon täytyy määrätietoisesti puuttua, eikä sitä ei voi hyväksyä. Kenenkään ei pidä joutua väkivallan uhriksi omassa kodissaan tai ylipäätään missään. Siihen ei ole mitään oikeutusta, ei mitään, Orpo painottaa.

– Se on hyvä todeta. Mutta samaan aikaan jokainen lyönti, jokainen väkivallan uhriksi joutunut nainen on liikaa.

Orpo sanoo, että suomalaisessa kulttuurissa on jotain, mikä saa tämän väkivallan aikaan.

Pääministeri huolissaan pojista

– Me nähdään, että tyttöjen ja poikien elämät ja arvomaailmat eriytyvät kovaa vauhtia tällä hetkellä. Poikien osuus niistä nuorista, joilla on vaikeuksia oppimisen kanssa tai ovat syrjäytymisuhassa tai ovat syrjäytyneet, on suurempi.