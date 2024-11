"Kukaan ei sitä ansaitse" – näin lähisuhdeväkivallan uhri Mia pääsi tilanteesta

Suomi on yksi EU:n vaarallisimmista maista naisille. Joka kolmas nainen on kokenut väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta.

– Vuonna 2023 julkaistujen tilastojen mukaan viranomaisille ilmoitetun lähisuhdeväkivallan määrä on ollut kasvussa. Emme näe laskevia lukuja, vaan pikemminkin päinvastoin, kommentoi Naisjärjestöt yhteistyössä -järjestön (Nytkis) pääsihteeri Silla Kakkola .

– Se on koko elämän mittainen prosessi, Ekberg toteaa.

– Se on yleensä ensimmäinen asia, kun ensimmäisen kerran tulee turpaan, että miksi sinä et vain lähde? Ekberg kertoo.

Hän haluaa muistuttaa, että tilanne on erityisen vaikea, koska parisuhteessa on yleensä pelissä voimakkaat tunteet.

Lähisuhdeväkivalta tunnistetaan huonosti

– Se ihminen ei itse välttämättä ole myöskään tajunnut, että tämä on henkistä väkivaltaa, Ekberg huomauttaa.

Hän myös muistuttaa, että avun hakeminen on monelle hyvin korkean kynnyksen takana. Niin se oli myös hänelle itselleen.

– Nainen on nainen, ja mies on mies. Se vahvuus on ihan eri. Kun nainen vähän aikaa kälättää, niin miehen ei mitään muuta tarvitse tehdä kuin vetää turpaan. Siinä murtuu luut ja kaikki muut, Ekberg toteaa.