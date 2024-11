Tutkimus: Joka neljäs alle 35-vuotias mies uskoo, että nainen voi ansaita väkivallan

Kaikista miehistä joka viides on sitä mieltä, että nainen voi ansaita häneen kohdistuvan väkivallan pukeutumisensa, ulkonäkönsä tai käytöksensä takia. Alle 35-vuotiasta miehistä näin ajattelee joka neljäs.

Huolestuttava asenneilmapiiri

84 prosenttia miehistä on sitä mieltä, että miesten tulisi ottaa suurempi vastuu naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisesta.

Tulokset ovat myös osittain ristiriidassa keskenään; esimerkiksi miehistä 90 prosenttia on sitä mieltä, että naisiin kohdistuva väkivalta on aina väärin, mutta samaan aikaan 21 prosenttia miehistä on sitä mieltä, että nainen voi ansaita tähän kohdistuvan väkivallan.