Voiko nainen ansaita väkivallan? Pöllöraati kohututkimuksesta: "Niin epäpätevä kysely kuin vaan voi olla"

–Sehän oli niin epäpätevä kysely kuin vaan voi olla, kun etujärjestö tilaa markkinointitoimistolta tutkimuksen, jossa on tietenkin toivottu tietynlaisia tuloksia, tietokirjailija Katleena Kortesuo sanoo.

– Ikävää tässä on se, että kyseessä on vakava ongelma; naisiin kohdistuva väkivalta. Nyt se peittyy siihen, että puhutaan vain metodologisista ongelmista, Junkkari toteaa.

Kritiikin kohteeksi on joutunut erityisesti yhden väittämän kysymyksenasettelu.

"Mitä tarkoittaa käytös?"

Tutkimukseen osallistuneita on pyydetty vastaamaan väitteeseen ”Naiset voivat ansaita heihin kohdistuvan väkivallan esimerkiksi tietynlaisella pukeutumisella, käytöksellä tai ulkonäöllä.”

– Mihin se vastaaja on sitten vastannut ja mitä tarkoittaa käytös? Tarkoittaako se sitä, että nainen hyökkää puukon kanssa kimppuusi? Saako silloin käyttää väkivaltaa?, Junkkari sanoo.

– Siinä ei tavallaan määritelty mistä on kyse.

– Ei voi olla sellaista kysymystä, että "pidätkö koirista ja hernekeitoista?". Ne on kaksi aivan eri asiaa.

"Kasan alta löytyy haisevaa"

– Meillä on se ajatus, että tasa-arvo on valmis ja Suomi on maailman mittapuulla kauhean tasa-arvoinen. Mutta kun sitä vähän pöyhii, niin kyllä sieltä kasan alta löytyy haisevaa, Lehtimäki toteaa.