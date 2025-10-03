Jääkiekon SM-liigassa Jyväskylän JYP on ollut alkukauden todellinen komeettaseura eli kunnon säväyttäjä. Petri Matikaisen luotsaama nippu on napsinut pisteitä hyvin raikkaalla ilmeellään. Sen riveissä nuoret pelaajat ovat ottaneet valtikkaa haltuunsa. Matikaisen mukaan JYPillä on "timantteja" riveissään.

JYP ehti jo hetken aikaa johtaa sarjaa. Kärkipaikka lipsahti sen käsistä, kun hurrikaanilauma hävisi Jukureille ja Tappara voitti samaan aikaan Tampereella Lukon.

JYPin saldo on silti vakuuttava. Kahdeksasta ottelusta kuusi voittoa ja vain kaksi tappiota. Pisteitä 18.

Valmentajan työ on vähän niin kuin myyntityötä, mutta miten ostajapuoli? Onko ollut ostovoimaa liikkeellä, JYPin päävalmentaja Petri Matikainen?

– On ollut, Matikainen hymyilee MTV Urheilun tiedustelun perään.

– Rahaa on ollut kovasti takataskussa ja he (pelaajat) ovat olleet halukkaita ostamaan. Viemme valmennuksen kanssa ihan simppeleitä juttuja eteenpäin. Meillä on tietty punainen lanka siitä, että mitä haluamme olla ja millainen identiteetti JYPissä halutaan pitää voimissaan. Sen suhteen ensiaskeleita otetaan edelleen, Matikainen jatkaa.

JYPin riveissä erityisesti yksi ketju on ollut isosti esillä. Santeri Huovila, 21 vuotta, Jere Lassila, 21 ja Leevi Tukiainen, 25, ovat näyttäneet suuntaa koko ryhmälle. Kolmikosta Tukiainen on jopa johtanut hetkittäin sarjan pistepörssiä.

– Meidän organisaatiossamme on ihan loistavia timantteja, Matikainen ilakoi.

