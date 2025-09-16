Hollywood-näyttelijä Robert Redford on kuollut. Kuolemasta uutisoi The New York Times.
Näyttelijä ja ohjaaja Robert Redford on kuollut 89-vuotiaana. Asiasta uutisoi The New York Times.
Näyttelijä kuoli varhain tiistaiaamuna kotonaan Utahissa. Lehden mukaan Redford kuoli nukkuessaan kotonaan.
Redford näytteli yli viisikymmentä vuotta kestäneellä urallaan kymmenissä elokuvissa.
Muun muassa Butch ja Kid – auringonlaskun ratsastajat- (1969), Puhallus- (1973) ja Minun Afrikkani (1985) -elokuvista muistettava Redford voitti parhaan ohjauksen Oscar-palkinnon esikoisohjauksellaan Tavallisia ihmisiä vuonna 1980.