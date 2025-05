Peter Forsberg hämmästelee touhua suomalaispelaajan kanssa

Ruotsalainen jääkiekkolegenda Peter Forsberg hämmästelee toimintaa Sampo Rannan kanssa. Hänellä on sanottavaa myös Mikko Rantasesta ja Lassi Lehtisestä.

Peter Forsberg on apein mielin kasvattiseuransa Modon putoamisesta Ruotsin pääsarja SHL:stä porrasta alemmas. Vaikka karsintasarjan häviämisestä HV71:lle on kulunut puolitoista kuukautta, ruotsalaislegenda sanoo, että "on se silti vähän vaikeaa".

– Olemme pudonneet ja meidän on palattava takaisin mahdollisimmaan pian, "Foppa" kommentoi Aftonbladetin mukaan.

Myös joukkueen huomattavassa uudistumisessa on käsittelemistä.

– On surullista, että niin monet pakkasivat kamppeensa ja menivät muihin seuroihin.

"Aika outoa"

Ruotsissa osoitetta vaihtanut Sampo Ranta pelasi tällä kaudella Leijonissa viisi EHT-ottelua.Tomi Natri /All Over Press

Lähtijöihin lukeutuvat muun muassa suomalaismaalivahti Lassi Lehtinen ja -hyökkääjä Sampo Ranta. Lehtisen siirtyminen Modon karsinnoissa lyöneeseen HV71:een on Aftonbladetin sanoin "herättänyt tunteita kannattajien keskuudessa".

"Foppa" tuumi, että olisi ollut surullista, jos Lehtisen lähdöstä olisi puhuttu jo ennen karsintojen päättymistä, mutta hän oli tyytyväinen, ettei näin tapahtunut.

– Lassi ei ehkä ollut sataprosenttisen valmiina karsinnoissa, mutta hän oli fantastinen kauden aikana. Meidän täytyy vain toivottaa hänelle onnea.

Forsberg on Aftonbladetin mukaan sen sijaan "sitäkin kriittisempi sen osalta, että Sampo Rannan ilmoitettiin jo joulukuussa olevan valmis pelaamaan kilpailija Örebrossa ensi kaudella". Legenda totesi sen olevan "aika outoa, mutta niin se vain menee".

"Ei tunnu hyvältä"

Forsberg tunnetaan Colorado Avalanchen ikonina. Hänelle rakkaan, myös Sampo Rannan aiemmin edustaman NHL-seuran taival NHL:n pudotuspeleissä päättyi täpärästi ensimmäisellä kierroksella voitoin 3–4 Dallas Starsia vastaan.

Starsin sankarina hääri hurjasti tehoja iskenyt Mikko Rantanen, joka edusti Avalanchea tammikuuhun asti ennen kuin siirtyi Carolina Hurricanesiin ja sieltä myöhemmin Dallasiin.

Forsbergia Rantasen mellastaminen Avalanche-sarjassa ei ymmärrettävästi lämmittänyt.

– Hän teki neljä pistettä kuudennessa ottelussa ja kolme pistettä myös viidennessä ottelussa. Se ei tunnu minusta niin hyvältä nyt, kun Coloradon kanssa kävi niin. Hän on hyvä pelaaja, mutta se, että hän teki neljä pistettä viimeisten kahdentoista minuutin aikana ja pelasi heidät ulos ei ollut varmasti (Coloradon) ajatuksena.

Rantanen käänsi ottelusarjan päätöspelin: Stars oli tappiolla 0–2, mutta Rantanen mätti kolmannessa erässä tehot 3+1 ja nosti tähtipaidat 4–2-voittoon.