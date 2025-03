Kovaa puhetta Mikko Rantasesta

Mikko Rantanen kohtasi Colorado Avalanchen ensimmäistä kertaa Denverissä, kun hänen edustamansa Dallas Stars hävisi odotetun NHL-kamppailun 3–4-lukemin jatkoajan jälkeen.

Rantanen ja osa hänen entisistä joukkuekavereistaan kävivät lauantai-iltana yhdessä syömässä ennen Coloradon ja Dallasin välistä ottelua. Se oli heidän ensimmäinen tilaisuutensa tavata Rantanen hänen yllättävän lähtönsä jälkeen.

– Valitettavasti olemme nyt verivihollisia. Me kävimme illallisella viime yönä, ja olen varma, että me sanomme heipat aina pelin jälkeen, mutta jäällä kaikki on vain bisnestä, sanoi Coloradon yhdysvaltalaispuolustaja Erik Johnson.

– Me rakastamme Mikkoa. Hän tulee aina olemaan ikoninen Avalanche-pelaaja. Se, mitä hän teki tälle organisaatiolle, auttoi meitä voittamaan Stanley Cupin. Hän on mahtava ihminen, mahtava pelaaja.

Rantanen kaupattiin Coloradosta yllättäen tammikuun lopulla Carolina Hurricanesiin. 28-vuotiaan suomalaistähden tie vei kuitenkin nopeasti sieltä Dallas Starsiin.

Johnson, 36, koki myötätuntoa Rantasen kokemaa siirtosaagaa kohtaan.

– Rakastimme häntä joukkuetoverina, ja se on vain valitettava puoli bisneksessä, että näin tapahtuu, Johnson jatkoi.

– Wayne Gretzky joutui kaupatuksi. Kaikkien aikojen suurimpia pelaajia on kaupattu. Sitä tapahtuu, eikä Mikko ole ensimmäinen eikä viimeinen supertähti, joka kaupataan. Niin ikävää kuin se olikin, ja niin paljon kuin hänen näkemisensä tuossa pelipaidassa kirpaiseekin, meidän on mentävä eteenpäin.

Rantanen myönsi itse, että paluu Coloradon kotihallille oli tunteellinen kokemus. Dallas Starsin päävalmentaja Pete DeBoer sanoi olleensa ylpeä siitä, miten Rantanen reagoi saamaansa vastaanottoon Denverissä.

– Mielestäni hän hoiti asian poikkeuksellisen hyvin. Kun ajattelee – ei ainoastaan hänen viimeistä 24 tuntiaan Denverissä, vaan koko viimeisen viikon tai 10 päivän ajanjaksoa – miten hän tuli tänne, tapasi meidät tien päällä, eikä ole vielä asettunut aloilleen, ja miten hänen oli heti palattava tänne ja vastattava moniin kysymyksiin ja selvittävä illan tunteista...

– Olen ylpeä siitä, miten hän hoiti asian. Olen ylpeä siitä, miten hän pelasi tänä iltana, ottaen huomioon olosuhteet. Hän tulee pelaamaan meille jatkossa vain paremmin ja paremmin, DeBoer jatkoi.

Rantanen alusti Dallasin avausmaalin Coloradoa vastaan. Hän on takonut tehot 2+2 ensimmäiseen neljään otteluun uudessa seurassaan.