Petäistön kolumni: Yllätyssopu eurooppalaisesta hävittäjästä – EU:n yhteinen puolustus nytkähti olennaisesti eteenpäin

Avainasemassa viime viikon sovussa oli ennen kaikkea eurooppalainen hävittäjäkone, suurin kiistanaihe Saksan ja Ranskan välillä. Siviili-ilmailussahan eurooppalaisten yhteistyönä valmistama Airbus on päihittänyt jopa amerikkalaisjätin Boeingin. On siis valitettavaa, ettei sotilaspuolen koneissa ole kyetty yhteistyöhön, vaikka totta kai huipputeknologiayhteistyö on vaikeampaa sotilas- kuin siviilialalla. Berliiniläislähteeni mukaan syynä on ollut se, että Ranskalla, jolla on EU-maiden johtava, suurin ja modernein hävittäjäkoneteollisuus, ei ole juuri ollut halukkuutta yhteistyöhön muiden eurooppalaisten kanssa. Kun Saksan liittokansleri Olaf Scholz päätti hankkia kaikki hävittäjät Atlantin takaa, nosti se varmasti paineen sietämättömäksi.