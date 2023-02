Helena Petäistön kolumni: Jos Ranska joutuisi sotaan, sen ammukset loppuisivat kahdessa päivässä – maa tekee täyskäännöksen puolustuspolitiikassaan

Ukrainan sota paljasti asioiden oikean laidan

Eivätkä he väärässä olleetkaan, vaikkei kukaan heitä kuunnellut. Kenraali de Gaullen on täytynyt kääntyä monta kertaa haudassaan, kun Ukrainan sodan myötä on alkanut paljastua asioiden todellinen tila.

Ranskakaan ei kykenisi täysimittaiseen sotaan

Sama tilanne on Dassault’n valmistamien modernien monitoimihävittäjien, Rafalien, kohdalla. Niitä on myyty ulkomaille niin, että oma kapasiteetti on puolittunut. Myös tehokasta Caesar-tykistöä on myyty niin paljon, ettei sitä ole ehditty valmistaa riittävästi omiin tarpeisiin. Droneja on mitättömän vähän, ja ilmapuolustusjärjestelmä on riittämätön.