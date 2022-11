Helena Petäistön kolumni: Ukrainan sota paljasti kaksi karua tosiasiaa Euroopasta – yhteinen puolustus on aivokuollut

Ranskan presidentti Emmanuel Macron aiheutti myrskyn vuonna 2019 sanomalla, että Nato on aivokuollut. Kuitenkin hän vain sanoi ääneen silloisen asiantilan.

krainan sodan ansiosta Yhdysvaltain kaaosmainen ja häpeällinen vetäytyminen Afganistanista on nyt unohdettu. Tällä kertaa Yhdysvaltain voimannäyttö on vakuuttavaa.

USA:n tuki ratkaisevaa

Luvut puhuvat puolestaan. Arvostettu saksalainen maailmantalouden tutkimuslaitos Institut für Weltwirtschaft on laskenut, että yhdeksän sotakuukauden aikana Yhdysvaltain sotilasapu Ukrainalle on ollut 25 mljardia euroa, Britannian 4 miljardia, Puolan 1,8 miljardia, Saksan 1,2 miljardia ja Ranskan 233 miljoonaa euroa.

Selvää on, että ilman Yhdysvaltain massiivista panostusta Ukraina ei olisi voinut mitenkään saavuttaa nykyistä sotamenestystä.

Nyt on lopullisesti vahvistettu se tosiseikka – jos sitä joku vielä epäili – että ainoastaan Nato ja Yhdysvallat kykenevät antamaan riittävän suojan Euroopalle.

Mutta samalla kun Yhdysvallat on joutunut tulemaan jälleen kerran Euroopan avuksi, se on tahtomattaan vetänyt mattoa Euroopan orastavan oman puolustuksen jalkojen alta. Nyt on nähty ihan käytännössä, ettei Euroopalla ole kapasiteettia käydä pitkään kestävää sotaa.