Lentoyhtiö Finnair on perunut tältä päivältä kahdeksan lentoa, yhtiön viestinnästä kerrotaan STT:lle.
Finnairin mukaan yksittäisiä peruutuksia voi tulla myös lähipäivinä. Maanantaina ja tiistaina yhtiö perui yhteensä noin 40 lentoa.
Peruutukset johtuvat siitä, että osa Finnairin koneiden penkeistä on pesty väärällä tavalla. Ongelma koskee kaikkiaan kahdeksaa konetta, joissa on erilaiset istuinpäälliset kuin muissa Finnairin koneissa.
Näiden istuinten päälliset on pesty tähän asti vesipesulla. Istuinten valmistajalta tulleen uuden ohjeen mukaan ne pitäisikin pestä kemiallisesti, koska vesipesun vaikutusta päällisten palosuojaukseen ei ole varmistettu asianmukaisesti.