Finnair joutuu perumaan kymmeniä lentoja matkustamoistuimiin liittyvän syyn takia

Finnair on keskeyttänyt tilapäisesti operoimisen kahdeksalla A320-laivaston lentokoneella.

Lentoyhtiö joutuu siksi perumaan tältä maanantai-illalta ja huomiselta tiistaita noin 40 lentoa.

Perumiset vaikuttavat noin 5 000 asiakkaan matkasuunnitelmiin.

– Osana lentokelpoisuuden valvontaa havaittiin, että kyseisten A320-laivaston koneyksilöiden matkustamoistuimien päällisiä oli vesipesty eikä puhdistustavan vaikutusta palosuojaukseen ole todennettu asianmukaisella tavalla, Finnairin viestinnästä kerrottiin MTV Uutisille.

– Lentojen turvallinen operointi on meidän ensimmäinen prioriteettimme, ja heti kun asia ilmeni, koneilla ei toistaiseksi lennetä.

Harvinainen syy

Perumisen syy on hyvin harvinainen.

– Varsin ikävä ja harvinainen tilanne tosiaan on kyseessä. Mutta turvallisuus on meille kaiken toiminnan lähtökohta, ja on aivan selvää, että jos meillä on epäilyksiä siitä, että koneet eivät lentokelpoisia, niillä ei tietenkään lennetä.

Siitä, kuinka kauan tilanne kokonaisuudessaan kestää tai miten virhe pääsi tapahtumaan, ei ole tietoa.

Myöskään sitä, millä istuimet normaalisi pestään, ei viestinnässä osattu kertoa.

– Tämä on tiettysi todella ikävää näin syyslomakaudella ja olemme pahoillamme tilanteesta. Meidän tiimimme tekee parhaansa löytääkseen asiakkaille korvaavan lennon peruuntuneen tilalle. Asiakkaat saavat henkilökohtaisesti viestin niin perustusta lennosta kuin uudelleen reitityksestäkin, kun sellainen on tiedossa.

Finnairin mediadeskin mukaan nyt lentokieltoon väliaikaisesti pannuilla koneilla lennetään pääasiassa Euroopan lentoja, kuten lentoja Helsingistä Pariisiin, Lontooseen ja Saksaan. Joukossa on muutama yksittäinen kotimaanlento.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.