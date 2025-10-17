Lentoyhtiö Finnair peruu huomiselta lauantailta neljä lentoa. Kyseessä ovat meno-paluulennot Helsinki-Vantaalta Lontooseen ja Kööpenhaminaan, kerrotaan Finnairin viestinnästä.

Koko viikon jatkuneiden peruutusten syynä on kahdeksan koneen poistaminen käytöstä mahdollisen paloriskin takia.

Koneiden istuinpäälliset pestiin vedellä, minkä vaikutusta päällisten palosuojaukseen ei ole varmistettu asianmukaisesti.

Viikonlopun aikana Finnairille on tulossa ensimmäinen erä uusia istuinpäällisiä, joita aletaan asentaa yhteen lentokoneista.

– Sen jälkeen se pääsee takaisin liikennöintiin. Tässä vaiheessa ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä, että koska se pääsee takaisin liikenteeseen, mutta viikonlopun jälkeen mahdollisimman pian, kertoi Finnairin viestintäpäällikkö Mari Kanerva STT:lle perjantaina iltapäivällä.

Koneet halutaan ilmaan

Vielä ei ole selvillä, aiheuttiko vesipesu riskin paloturvallisuudelle, mutta Finnair haluaa saada koneet mahdollisimman nopeasti ilmaan.

– Meillä on ollut keskiössä myös se, että saisimme palautettua koneet takaisin liikenteeseen ja minimoitua asiakasvaikutukset. Sen takia olemme päätyneet siihen, että tässä kohtaa järkevin vaihtoehto on vaihtaa päällisiä, jotta me saamme tilanteen ratkaistua.

Perjantailta lentoja peruttiin yhteensä viisi. Peruttavien lentojen määrää on saatu aikaisempiin päiviin verrattuna alas, koska Finnair on vuokrannut kaksi lentokonetta DAT-yhtiöltä korvaamaan aukkoa.

Lisäksi Finnair on kertonut tekevänsä konetyyppimuutoksia, jotka johtavat todennäköisesti ylivarauksiin.

Juttua täydennetty 17.10.2025 kello 16.32.

