Finnair peruu vielä tänään lentoja, yhtiön viestinnästä kerrotaan STT:lle.
Yhteensä Finnair on perunut eilen ja tänään noin 40 lentoa. Peruuntumiset vaikuttavat noin 5 000 asiakkaan matkasuunnitelmiin.
Yhtiön viestinnän mukaan valtaosa perutuista lennoista on tämän päivän lentoja.
Perutut lennot koskevat kahdeksaa Airbus A320 -laivaston lentokonetta.
Syynä perutuksiin on koneiden istuinten valmistajalta saatu tieto siitä, että istuinpäällisten puhdistustavan (vesipesun) vaikutusta palosuojaukseen ei ole todennettu asianmukaisella tavalla. Helsingin Sanomien tietojen mukaan valmistajan varoitus oli jäänyt Finnairilta huomaamatta.
Finnairin mukaan vesipesu on normaali matkustamoistuinpäällisten puhdistustapa, mutta kyseisten koneiden istuinpäällisissä on käytetty verhoilukankaan lisäksi erillistä palosuojakangasta.
– Aiempien tietojen perusteella vesipesun olisi pitänyt olla sopiva prosessi myös tällä erillisellä kankaalla varustettuun istuinverhoiluun, Finnairin viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille.
Finnairin viestinnästä kerrottiin eilen MTV Uutisille, että asia havaittiin osana lentokelpoisuuden valvontaa.