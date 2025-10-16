Toistaiseksi ei tiedetä, kuinka kauan pesumoka vaikuttaa Finnairin lentoihin.
Finnair joutuu tänään perumaan noin kymmenen lentoa väärällä tavalla pestyjen matkustamon istuinten vuoksi, kertoo viestintäpäällikkö Mari Kanerva.
Kanervan mukaan lentojen peruutukset on tehty asiakkaille jo keskiviikkona, ja valtaosa asiakkaista on saatu uudelleenreititettyä.
Lentojen peruutukset johtuvat siitä, että osa Finnairin koneiden matkustamojen penkeistä on pesty väärällä tavalla. Ongelma koskee kaikkiaan kahdeksaa A321-tyypin konetta, joissa on erilaiset istuinpäälliset kuin muissa Finnairin koneissa.
Finnair on joutunut tällä viikolla perumaan useita kymmeniä lentoja pesumokan takia.
Kahdeksan koneen vajausta Finnair on paikannut vuokraamalla kaksi konetta DAT-yhtiöltä.
– Se helpottaa meidän toimintaamme, Kanerva sanoo.
Kanervalla ei ollut arviota siitä, miten kauan pesumoka vaikuttaa Finnairin lentoihin.
– Keskitytään tällä hetkellä siihen, että löydämme ratkaisun tilanteeseen ja saadaan minimoitua asiakasvaikutukset.
Helsingin Sanomien mukaan Finnair aikoo hankkia kaikkiin kahdeksaan liikenteestä vedettyyn koneeseen korvaavat istuinpäälliset. Koneisiin tarvitaan HS:n mukaan yhteensä arviolta noin 2 000 uutta päällistä.
Ensimmäiset tilaukset lentoyhtiö teki maanantaina tamperelaiselta SNT-Groupilta. Teollisuustekstiilejä valmistavan konsernin mukaan ensimmäiset uudet päälliset valmistuivat keskiviikkona.