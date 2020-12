Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen jyrähtää asiakirjavuodosta: "Salassapitorikoksen uhan alaisia asioita"

– Valiokunnan jäsenillä on suuri vastuu. Salassa pidettäviä asiakirjoja ei saa vuotaa. Ne ovat salassapitorikoksen uhan alaisia asioita, Häkkänen sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Vaikuttamisyritys kulisseissa

– Meillä on avoin yhteiskunta ja poikkeusolot – median täytyy tehdä tehtävänsä. Media paljasti että hallituspuolueiden jäsen on yrittänyt hallituspuolueiden kanssa käydä keskustelua. Se on uutisen arvoinen asia.