Pekka Haavisto MTV:lle: Suurvaltojen raaka tanssi alkoi – "Pieniä tallotaan"

Rauhanneuvottelujen konkari Pekka Haavisto on neuvotellut rauhaa erityisesti Afrikan kriiseissä. Hän sanoo rauhan vaativan yleensä kompromisseja kaikilta osapuolilta.

Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut Pekka Haavisto muistuttaa, että joskus omia asemia rauhanneuvotteluissa voi parantaa rakentamalla neuvottelupöydän itse.

– Kun tässä on alkuun valitettu, että Ukraina ei ole neuvottelupöydässä, ja Eurooppa ei ole neuvottelupöydässä, niin olen sanonut, että joskus se pöytä neuvotteluihin pitää nikkaroida ihan itse. Esimerkiksi ne maat, jotka tukevat Ukrainaa, voisivat muodostaa EU+ -ryhmän.

Haaviston mukaan mukana olisivat EU:n lisäksi Britannia, Etelä-Korea, Japani, Kanada ja mahdollisesti Norja. Maat tulisivat Ukrainan tueksi ja alkaisivat prepata Ukrainaa hyviä neuvotteluja varten.

– Ne vakuuttaisivat tulevansa myös turvatakuita järjestämään. Ukrainalla olisi sitten neuvotteluihin mennessään ystäviä, tällainen "Friends of Ukraine" -ryhmä, jolta Ukraina saisi tukea eri asioihin, mitä neuvotteluissa nousee. Tämä on ihan normaali käytäntö, Haavisto sanoo.

" Kyse on raa’asta suurvaltapoltiikasta"

Julkisuudessa on hämmästelty sitä, miksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaikuttaisi olevan Venäjän presidentin Vladimir Putinin vietävissä. Haaviston mukaan käynnissä on suurvaltojen tanssi, jossa pieniä tallotaan.

– Tätä varmasti tulee historia myöhemmin tutkimaan, mitkä kaikki syyt siinä ovat. Minusta tässä on suurvaltojen tanssi lähtenyt liikkeelle. Ei ole ensimmäistä kertaa maailman historiassa, kun tällaista tapahtuu. Kun lukee Paasikiven muistelmia, niin hän siellä toteaa, miten hirmuista se on, kun suurvallat lähtevät liikkeelle ja toteuttavat omia pyrkimyksiään. Kyse on raa’asta suurvaltapoltiikasta, Haavisto toteaa.