Eeva Lehtimäen kommentti: Perustuslakivaliokunta ei voi olla uutistyön ulottumattomissa oleva saareke – median kurinpalautuspuheita ei kannata myöskään heitellä kevyesti

Perustuslakivaliokunnan asema on Suomessa poikkeuksellinen. Se on arvostettu valiokunta, eduskunnan kruununjalokivi. Samaan aikaan se ei voi olla saareke, joka on normaalin uutistyön ulottumattomissa, kirjoittaa MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki.