Perussuomalaiset höllentäisi ilmastotavoitteita ja penää pienempiä bensaveroja – energian hinnat voivat pienentyä ensi vuonna muutenkin

Oppositiopuolue Perussuomalaiset haluaa laskea sähkö- ja polttoaineveroja 25 prosentilla ja lykätä Suomen hiilineutraaliustavoitetta vuodelle 2050. Nykyisin kyseinen tavoitevuosi on 2035.

Perussuomalaisten Taloustutkimukselta tilaaman selvityksen mukaan sähkön ja liikennepolttoaineiden hinnat pysyisivät korkealla myös ensi vuoden aikana. Osasyynä tähän on EU:n päästökaupan nostama fossiilisten polttoaineiden hinta.

On myös erilaisia arvioita

Ainakin sähkön hintakehityksestä on kuitenkin esitetty myös erilaisia arvioita.

– Keski-Euroopassa sähkön hinnassa on isoja heilahduksia, kun erityisesti maakaasun hinta on nousussa, Salomaa sanoo.

Maakaasu vaikuttaa myös bensaan

Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi raportissaan , että maakaasun hinnan nousu on vaikuttanut öljyn kysyntään, mikä on nostanut raakaöljyn hintaa.

Öljyn kysyntä on kasvussa myös sen takia, koska liikenne on elpynyt koronapandemian pahimmista ajoista. Esimerkiksi lentoliikenne on jonkin verran vilkastunut.