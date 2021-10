Sähkölämmitys ja pörssisähkö voi ensi talvena olla kallis yhdistelmä – Tällä tavoin voi säästää jopa 60 euroa kuussa

Ensi talveksi on veikkailtu kalliita sähköhintoja, jotka voivat iskeä tuntuvasti asunnonomistajien talouteen.

– Sähkön johdannaismarkkinoiden hinnoista voi päätellä, että alkutalvelle myydään futuureja aika korkeaan hintaan. Markkinoilla on odotus, että tulevan talven hinnat ovat aika korkeat, Kettunen sanoo Kauppalehdelle.

Kettusen mukaan sähkön kilpailutettavissa olevan hinnan osuus on nyt noin seitsemän senttiä kilowattitunnilta ja on mahdollista, että se jatkaa nousua entisestään.

Laskua voi pienentää ilmalämpöpumpulla

Laskelmassa sähkönsiirtomaksut ja verot sisältävä kokonaishinta on ollut 12 senttiä kilowattitunnilta, joten maksettavaa on tullut 2 400 euroa vuodessa.

Laskua on mahdollista pienentää hankkimalla ilmalämpöpumppu, jolla voi kattaa osan kodin lämmittämisestä.

– Jos on sähköpatterit, ei ole niin helppoa laittaa maalämpöpumppua eikä ilma-vesilämpöpumppua. Silloin ilmalämpöpumppu on ratkaisu, joka kannattaa ehdottomasti toteuttaa. Jos on tyypillinen yksikerroksinen omakotitalo, voidaan tilojen ja ilmanvaihdon lämmitystarpeesta kattaa ilmalämpöpumpulla puolet tai jopa 60 prosenttia.