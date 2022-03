Kuinka paljon ja pitkään bensan ja sähkön hinta voi kallistua Suomessa? – "Pärjäämme ihan hyvin ilman venäläistä öljyä"

ST1 Nordicin kaupallinen johtaja Timo Jokinen kertoo, että on kovin tarkkaa arvioita polttoainehintojen kehityksestä on mahdotonta kertoa. Hän kuitenkin uskoo, että kovin paljoa nykyisistä hinnoista ei enää kivuta ylöspäin.

– Markkinatarjonta pieneni pandemian aikana. Kun liikkuminen ja teollinen aktiviteetti on nyt lisääntynyt, se on lisännyt energian kysyntää ja sitä kautta nostanut hintaa.

Lisäksi hintaa on nostanut ensin jännite Ukrainan ja Venäjän välillä ja nyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

– Siihen liittyvät erinäiset boikotit. Valtiot ovat tehneet hyvin vähän välttääkseen venäläistä energiaa, mutta sen sijaan on ollut asiakas- ja yritysboikotteja, jotka ovat huomattavasti vähentäneet venäläisen öljyn käyttöä. Kysyntä on kohdistunut muihin laatuihin ja muilta tuleviin tuotteisiin, ja tämä yhdistettynä epävarmuuteen on nostanut hintoja.