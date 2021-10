Eurooppa pelkää kylmää talvea, kun energian hinnat ovat nousussa – Saarikko: Mahdolliset tuet kansalaisille on pidettävä kansallisina

Koronakriisi on vasta väistymässä, kun Euroopassa on syntymässä uuden kriisin uhka. Energian hinta on kallistumassa useista eri syistä, mikä panee pienituloiset kotitaloudet erityisesti Keski-Euroopassa hankalaan asemaan.

– Kokouksessa oli vahva painotus energian hintojen noususta aiheutuvan kriisin uhkaan. Ongelma on enemmän tapetilla Keski-Euroopassa. Maiden tilanteet eivät ole yhtä pahoja. Puhetta on ollut kansalaisten mielialasta ja kohtuuttomista tilanteista, kun energian hinta nousee kymmeniä prosentteja, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi kokouksen jälkeen tiedotustilaisuudessa.

– Olen todennut, että tuet kansalaisille on pidettävä kansallisina. Energian hinnan nousulla on vaikutusta inflaatioon ja talouskasvuun.

– Onko hintojen nousu rakenteellinen kysymys vai väliaikainen ilmiö? Jos se on rakenteellinen ilmiö, silloin on hyvä pohtia yhteisiä ratkaisuja. Suomi tarkkailee tilannetta, Saarikko sanoi.

Kuinka kylmä talvi tulee?

Saarikon mukaan on ennenaikaista arvioida sitä, mihin energiaratkaisuihin Suomi voisi olla valmis EU-tasolla, koska toistaiseksi on kuultu vain yksittäisten maiden ajatuksia.

– Olennaista on kiinnittää huomiota uusiutuvan energian lisäämiseen. Suomi on näin tehnyt ja tällä tiellä on syytä jatkaa, jotta ei olla riippuvaisia öljystä ja kaasusta. Uusiutuva energia on osa ratkaisua, Saarikko toteaa.