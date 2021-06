Perussuomalaiset hakevat historiallista kannatushyppyä – kokoomuksen porskutuksen takana taitava kampanjointi

Vaalien siirron ja tavallista pidemmän eli kahden viikon ennakkoäänestyksen vaikutus vaalien lopputulokseen on vielä mysteeri.

– Olen miettinyt, kuinka paljon (pääministeri Sanna) Marinin ympärillä pyörinyt negatiivinen julkisuus aamupalakohun tai ateriaedun myötä on vaikuttanut siihen, Jokisipilä sanoo.

"Keskustan lukema on edelleen todella alhainen"

– Keskustan lukema on edelleen todella alhainen. Jos se olisi ollut 11–12 prosenttia loppuun saakka, se olisi ollut todella dramaattinen muutos. Puolue on ollut viimeksi noin alhaisissa lukemissa joskus 70 vuotta sitten 1950-luvulla, Jokisipilä sanoo.

Hän sanoo odotelleensa keskustan loppukiriä, sillä keskusta on onnistunut ehdokkaiden hankinnassa yllättävän hyvin.

Jokisipilä sanoo, että jos keskusta jäisi noin 12 prosentin kannatukseen sen saamalla ehdokasmäärällä, puolue irtaantuisi tietynlaisesta matemaattisesta kaavasta, joka on havaittavissa kuntavaaleissa. Kuntavaaleissa on aiemmin ollut nähtävissä vahva korrelaatio ehdokkaiden kokonaismäärän ja lopullisen vaalituloksen välillä.

"Todella huonoa tulosta on helppo nostaa merkittävästi"

Jokisipilä sanoo, että perussuomalaiset on siirtymässä isojen puolueiden kategoriaan myös kuntapolitiikassa. Perussuomalaiset on tänä vuonna onnistunut saamaan paljon ehdokkaita.

– Vuosien saatossa on puhuttu, että kuntavaaleissa avoimeen perussuomalaisuuteen liittyy stigmaa, ja perussuomalaisia on ollut vaikeampi saada listoille.

Jokisipilä sanoo, että perussuomalaiset on ottamassa kuntavaalien historian yhtä suurimmista kannatushyppäyksistä verrattuna vuoden 2017 tulokseen.

"Kokoomus osaa homman turuilla ja toreilla"

Kokoomus on isoista puolueista Jokisipilän mukaan ammattitaitoisin kampanjoija, ja puolueella on rutiinia sekä osaamista nimenomaan vaalien loppukirivaiheeseen.

– Kokoomus on perinteisesti osannut homman turuilla, toreilla, vaalikentillä ja teltoilla todella hyvin. Puolue on ollut sellainen, että se on eri vaaleissa onnistunut viimeisten kuukausien aikana nostamaan kannatusta 1–2 prosenttiyksikköä.