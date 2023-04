Taktinen äänestäminen jätti jälkensä – "SDP:n keskittämislogiikka keskisuurille puolueille katkeraa kalkkia"

Taktinen äänestäminen nakersi keskisuurien puolueiden kannatusta

– Keväthalla näyttää aika pahasti iskeneen vihreisiin. Vasemmistoliittokin on saanut äänten keskittämisestä takkiin, mutta ei niin pahasti kuin vihreät, Wass sanoi alkuillasta ja lisäsi, että vihreiden on vaikea lähteä näistä asetelmista hallitusneuvotteluihin.

"Oppositiopolitiikka tulee olemaan hyvin kärjekästä"

Kokoomus sateentekijän paikalla

Hallitustunnustelujen ja -neuvottelujen näkökulmasta kokoomus on pelannut asemansa aika hyvin. Wass arvioi, että heillä on periaatteessa kaikki mahdollisuudet auki. Kokoomus ei ole rankannut ketään pois.

– Kokoomus on tässä se, joka on sateentekijän paikalla. Jos he lähtevät muodostamaan hallitusta, he voivat mennä eri suuntiin ja kilpailuttaa perussuomalaisia ja demareita, Wass sanoi ääntenlaskennan ollessa vielä varsin alkuvaiheessa.