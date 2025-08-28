Peruskoululaisten määrä vähenee yli 65 000:lla: "Satoja kouluja ja päiväkoteja tulisi lakkauttaa"

Peruskouluikäisten lasten määrä vähenee yli 65 000:lla seuraavassa viidessä vuodessa, arvioi konsulttiyhtiö Finnish Consulting Group FCG.

Asiantuntijan mukaan lasten määrän väheneminen johtaa siihen, että noin 500 alakoulua ja 150 yläkoulua tulisi lakkauttaa.

Myös toisella asteella nähdään oppilaitosten vähentymisiä.

Määrältään puhutaan vähintään joka neljännestä koulusta, huomauttaa johtava konsultti Raila Oksanen.

Vaikutukset ovat merkittävät.

– Vuonna 2030 on noin kuusikymmentäkuusituhatta 7–15 -vuotiasta vähemmän ja siihen on viisi vuotta. Koulumatkat pitenevät, opettajien määrät vähenevät.

FCG:n mukaan opettajia tarvittaisiin tuhansia nykyistä vähemmän.

"Valtava luku"

Riihimäellä muutos on tiedostettu.

– Meillä on tällä hetkellä perusopetuksessa noin kolme tuhatta lasta ja vuoteen 2030 mennessä lapsiluku vähenee noin 700 lapsella. Se on valtava luku, toteaa sivistysjohtaja Jari Lausvaara.

– Ennakoin, että sekä päiväkotien ja alakoulujen ja mahdollisesti yläkoulujen lukumäärä tulee jonkin verran laskemaan, arvioi Lausvaara.

Lapsiluvun vähentyminen näkyy muun muassa niin, että valtionosuudet tippuvat puolentoista miljoonan vuositahtia – se on samaa luokkaa kuin sen koulun vuosibudjetti, jossa MTV Uutiset vieraili.

Artikkelin pääkuvassa Jukolan koulun ekaluokkalaiset lukuhetken aikaan. Riihimäen kouluissa kaikki lukevat 10 minuuttia joka päivä kello 10. Toisessa kuvassa ollaan lähdössä metsäretkelle.

Autioituuko Suomi?

Johtavan konsultin Raila Oksasen mukaan murros on nyt poikkeuksellisen suuri.



– Nyt ollaan sellaisissa mittasuhteissa, että ei me olla tällaisia aikaisemmin nähty.



Asiantuntijan mukaan syntyvyyskriisiin pitäisi etsiä ratkaisuja paljon nykyistä enemmän.



Meillä on yli 50 kuntaa, joissa syntyi viime vuonna alle kymmenen lasta eli tiettyjen lukujen valossa Suomi autioituu.

