Opetushallitus suosittelee kouluja kieltämään puhelimen häiritsevän käytön oppitunneilla – "Monet koulut ovat jo rajoittaneet"

Opetus- ja kulttuuriministeriössä (OKM) valmistellaan syksyllä lakiesitystä puhelimen käytön laajemmasta rajoittamisesta. Ministeriö ja Opetushallitus laativat tarkemmat ohjeet asiasta, kun lainsäädäntö on mennyt läpi eduskunnassa.

– Meillä on tiedossa, että monet koulut ovat jo kieltäneet ja rajoittaneet sitä häiritsevää käyttöä, mutta on varmasti joitain kouluja ja oppilaitoksia, joissa näin ei ole toimittu, Francke sanoi.

Kouluvuodelle vähäisiä muutoksia

Syyslukukausi alkaa useissa peruskouluissa tällä viikolla, yleisimmin torstaina. Uusi lukukausi on alkamassa vähäisin muutoksin, sillä hallitusohjelman mukaiset suuremmat uudistukset tulevat voimaan vasta vuoden päästä, lukuvuoden 2025–2026 alussa.

Esi- ja perusopetuksen tukea koskeva uudistus on tarkoitus antaa eduskunnalle alkavana syksynä. Esityksen tavoitteena on turvata oppilaille riittävä tuki sekä vähentää opetushenkilöstön hallinnollista taakkaa.

Oppilaiden määrä vähentynyt

Koulutiensä aloittaa tänä syksynä noin 54 000 lasta, kun vielä vuonna 2019 ekaluokkalaisia oli yli 60 000. Lukion taas aloittaa Opetushallituksen arvion mukaan yli 37 000 opiskelijaa, mikä on yli puolet keväällä peruskoulunsa päättäneistä. Ammatilliseen tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa aloittaa noin 38 000 opiskelijaa.

Peruskoulujen määrä on puoliintunut 2000-luvun aikana.

– Perusopetuksen kouluverkko on harventunut kaikissa kuntatyypeissä ja maakunnissa, Kelhä sanoi.

Väestörakenteen muutos on yksi tämän ajan keskeisimpiä haasteita, sanoi myös kasvatus, koulutus ja osaaminen -päätoiminnon johtaja Jarkko Niiranen . Hänen mukaansa oppilasmäärän vähentyessä on pohdittava, miten tulevaisuuden perusopetuksen tarpeeseen pystytään vastaamaan kautta Suomen.

"Nuorten lukeminen vähentynyt huomattavasti"

Suomalaisten Pisa-tulosten tiedetään heikentyneen. Pisan kesäkuussa julkaistun Creative Minds, Creative Schools -raportin mukaan Suomi on kuitenkin OECD-maiden kärkeä nuorten luovan ajattelun osaamisessa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Pisa-tutkimuksessa on mitattu nuorten kykyä luovaan ajatteluun.

– Ajankäytössä on tapahtunut todella kokonaisvaltaisia muutoksia. Nuorten lukeminen on huomattavasti vähentynyt ja digilaitteisiin käytettävä aika lisääntynyt. Myös sosiaalinen kanssakäyminen ja opintoihin käytettävä aika on vähentynyt, pääjohtaja sanoi.