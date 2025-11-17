Joukko hyökkäsi maanantaina aamuyöllä paikallista aikaa koulun asuntolaan.

Aseistautuneet miehet sieppasivat 25 koulutyttöä ja surmasivat koulun henkilökuntaan kuuluneen ihmisen Nigerian luoteisosassa, kertoi Nigerian poliisi maanantaina. Joukko hyökkäsi maanantaina aamuyöllä paikallista aikaa koulun asuntolaan Magassa, joka kuuluu Kebbin osavaltioon.

BBC:n mukaan opettaja kuoli, kun asemiehet aloittivat tulitaistelun koulua vartioineiden poliisien kanssa ennen kuin he kiipesivät aidan yli ja sieppasivat opiskelijat majapaikasta. Lisäksi yksi ihminen haavoittui tulituksessa.

Silminnäkijät kertoivat BBC:lle, että hyökkääjät olivat paikallisten tuntemia rikollisia, jotka ammuskelivat paikalla summittain.

Poliisi aloitti maanantaina etsintäoperaatiot alueella tyttöjen pelastamiseksi. Vastaavanlaiset sieppaukset ovat lisääntyneet Nigeriassa viimeisen vuosikymmenen aikana. Sieppauksia on yleensä seurannut lunnasvaatimuksia tai poliittisia vaatimuksia hallinnolle.