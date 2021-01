Koulujen määrä laskee yhä sadoilla, kun ikäluokat pienenevät – Opetushallitus huolissaan koulutuksen tasa-arvosta

Vuodesta 2000 tähän vuoteen koulujen määrä tippunut 1 700 koululla. Vuonna 2000 peruskouluja oli Suomessa noin 4000 ja nykyisin niitä on noin 2300.

– Jokaisella lapsella on oikeus yhdenvertaiseen ja laadukkaaseen opetukseen asuinpaikasta riippumatta. Koulujen määrän väheneminen voi pahimmillaan tarkoittaa sitä, että tuo oikeus vaarantuu, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen sanoo MTV Uutisille.

– Miten huolehditaan siitä, että kaikilla kunnilla on resurssit pitää yllä ja kehittää perusopetusta, hän jatkaa.

– Koulujen koolla ei ole suhdetta oppimistuloksiin. Koulujen toimintakulttuurilla on. Tarvitaan keskustelua siitä, mikä on hyvä koulu ja missä on toimintakulttuuri, joka tukee kasvamista ja oppimista, hän toteaa.