Perintöriita kärjistyi: Miestä syytetään pikkuveljensä murhan yrityksestä – tarkoitus oli hävittää ruumis viemärinavausaineeseen liuottamalla

Viimeinen riita perinnöstä

– Varmaan se on tätä riitaa syventänyt, mutta kyllä se perimmäinen viha on jo lähtöisin vuosikymmenien takaa. Totta kai se on tuonut lisää motivaatiota tehdä minulle jotain. Kyllä tämä on varmaan nyt laukaissut jotain sellaista, että tilanne meni tähän, 56-vuotias mies kertoi kuulusteluissa.