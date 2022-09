Perintöriita päättyi murhan yritykseen: Yli 7 vuoden vankeuteen tuomitun miehen tarkoitus oli hävittää pikkuveljensä ruumis viemärinavausaineella

– Vastaajan tarkoituksena on ollut surmata veljensä tavalla, jota hän on varustautumisen pitkä kesto huomioon ottaen suunnitellut varsin pitkään. Vastaaja oli laatinut suunnitelman ruumiin hävittämiseksi rikoksen toteuttamisen jälkeen, oikeus toteaa tuomiossaan.

Pitkä riita taustalla

Murhan yritys tapahtui toukokuussa Turun keskustassa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa. Se oli veljesten äidin kuolinpesän asunto, jossa oli edelleen myös vuonna 1978 kuolleen veljesten isän jäämistö. Se on jaettu veljesten kesken, mutta siitäkin oli ollut riitaa.

Hyökkäsi veitsen kanssa

Uhri hälytti itse apua

– Jukka Ukkosella on ollut veljeään kohtaan tuntemasta pitkäaikaisesta kaunasta ja vihasta johtuva tarve tai vaikutin kostaa veljelleen. Lisäksi hänellä on ollut merkittävä taloudellinen intressi. Näiden seikkojen yhdistelmästä on muodostunut varsin vahva motiivi jopa henkirikoksen tekemiseen, oikeus totesi.