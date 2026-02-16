Suomen puolivälieräottelu pelataan keskiviikkoiltana kello 19.10 alkaen. Vastustaja selviää tiistain kohtaamisessa.

Suomi kohtaa jääkiekon miesten olympiaturnauksen puolivälierissä joko Sveitsin tai Italian.



Suomi oli sunnuntaina päättyneessä lohkovaiheessa neljän kärkijoukkueen joukossa parhaana lohkokakkosena. Suoraan puolivälieriin pääsivät Suomen lisäksi lohkovoittajat Kanada, Yhdysvallat ja Slovakia.



Lohkovaiheen sijoilla 5–12 olleet kisaavat tiistaina puolivälieräpaikasta ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Suomen vastustaja selviää Sveitsin ja Italian välisessä ottelussa, joka alkaa tiistaina iltapäivällä kello 13.10.



Lohkovaiheen kärkijoukkueen Kanadan vastustaja selviää Tshekin ja Tanskan välisessä kohtaamisessa. Yhdysvaltoja vastaan pelaa puolivälierissä Ruotsi tai Latvia. Slovakian vastustaja taas on Saksa-Ranska-ottelun voittaja.



Puolivälierät pelataan keskiviikkona. Suomen ottelu alkaa tuolloin kello 19.10.



Välierävaiheessa pakka sekoitetaan uudelleen lohkovaiheen tulosten mukaan. Välieriin selvinneistä joukkueista lohkovaiheessa parhaan sijoituksen napannut pelaa neljänneksi korkeimman sijoituksen napannutta vastaan. Toiseksi parhaan lohkosijoituksen saanut välieräjoukkue puolestaan kohtaa kolmanneksi parhaan lohkosijoituksen saaneen joukkueen.

Olympiakiekon jatko-ohjelma:

Tiistai 17.2.

13.10 Miehet, pudotuspelikarsinta: Saksa–Ranska

13.10 Miehet, pudotuspelikarsinta: Sveitsi–Italia

17.40 Miehet, pudotuspelikarsinta: Tshekki–Tanska

22.10 Miehet, pudotuspelikarsinta: Ruotsi–Latvia

Keskiviikko 18.2.