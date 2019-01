Pellolta löytyi haudattu mies ja kaksi miekkaa – 1300-luvulla kuolleen Janakkalan miekkamiehen perimä paljastui samankaltaiseksi kuin nykysuomalaisilla

Miehen perimä vastaa nykysuomalaisten perimää. Osteoarkeologian professori Jan Storå Tukholman yliopistosta kertoo olevan todennäköisempää, että mies todella oli Suomesta kuin että tämä on sotaretkellä ollut ulkomaalainen.

Storån mukaan 30 prosenttia nykysuomalaisista kuuluu samaan äitilinjan perimätyyppiin kuin miekkamies, isälinjasta kolme prosenttia. Vertaaminen 1300-luvun ja nykysuomalaisten välillä on tosin hankalaa, koska vertailuaineistoa 1300-luvulta ei juuri ole, Storå huomauttaa.

Henkilökohtainen ase?



Lyhyempi miekka on viikinkiajalta jostain 900-luvun paikkeilta, kun taas pidempi miekka 1100-luvun tienoilta.

Ei välttämättä, Vanhatalo kertoo. Miekka on voinut olla sukukalleus, joka on pantu hautaan. Sen sijaan pidempi ase on hyvinkin voinut olla Janakkalan miehen käytössä.