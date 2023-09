Sofian pihalta Salosta tehtiin ikivanha löytö: "Mikä siellä törröttää..."

– Täällä kuten muuallakin on viime aikoina satanut aika paljon. Se hiekka niistä nostetuista maakasoista oli valunut vähän alaspäin ja mieheni löysi tämän miekan. Hän ihmetteli mikä siinä törröttää. Miekka ei ollut valunut ollenkaan, vaikka hiekka oli, Maleike-Ruohola kertoo MTV Uutisille.

"Todella mielenkiintoinen löytö"

Kaivinkone osui ehkä vauraan isännän hautaan

– Löydöt viittaavat siihen, että paikallinen talonpoika on haudattu siihen juhlapuvussaan, esineineen ja aseineen. Vauras, varsinaissuomalainen isäntä, Ruohonen kuvailee.

Maan povessa lienee laajempi kristitty kalmisto

– Hyvin todennäköistä on, että siellä on laajempi kalmisto kristinuskon alkuvaiheilta Suomesta.

Paikka on hyvin lähellä pitäjän vanhinta tunnettua kirkkoa ja Ruohonen spekuloi, että maan povessa saattaa maata ehkä alueen ensimmäisiä suomalaisia kristittyjä. Hän kuitenkin korostaa havaintojen alustavuutta.

Kangaslöytö oli erityisen suuri ilo

– Pääasia on nyt se, että kohde on tiedossa ja löydöt on saatu tutkimuksen käyttöön ja esineet konservointiin.