Hangon saaristossa sijaitsee mystinen puinen risti, jonka päällä on metallikypärä – onko tähän todella haudattu venäläissotilaita?

Punaisella maalilla ristiin on maalattu teksti, jonka mukaan tässä on 39 venäläismatruusin viimeinen leposija. Sotilaat ovat kuolleet vuonna 1941.

Etsintätyöllä on kiire

Fast tutkimusryhmineen aikoo selvittää, onko haudassa todellakin venäläissotilaita. Jos haudasta ei venäläissotilaita löydy, on Fastin mukaan mahdollista, että heidät on haudattu Hangon Täktomissa sijaitsevaan hautaan. Täktomiin on haudattu 453 sotilasta, joista tunnistamatta on jäänyt 267.