Linnun kallo suussa haudattu tyttö hämmästyttää Puolassa – arvellaan olleen suomalaistaustainen

Tytön perimästä on löydetty yhteys tunnetun Isossakyrössä sijaitsevan Levänlahden suohaudan yhteen vainajaan. Tämän dna kuitenkin poikkeaa jonkin verran muista suovainajista, joita on tähän mennessä tutkittu.

Vielä oudompaa on, että tytöllä oli suussaan peipon kallo ja vieressään toinen. Linnun laittaminen vainajan suuhun on niin poikkeuksellista, että sille ei ole löydetty selkeää vastinetta mistään päin Eurooppaa.

Suomalaisessa mytologiassa lintu on kuitenkin symboloinut sielun matkaa kuoleman jälkeen ja sielulinnut on usein liitetty lapsiin. Skandinaviasta tunnetaan myös tapauksia, joissa lapsi on haudattu joutsenen siivelle.