Tutkijat ovat havainneet pesukarhuissa (Procyon lotor) varhaisia merkkejä kesyyntymisestä kissojen ja koirien tapaan.
Mustavalkoraitanaamaiset pesukarhut ovat muuttuneet söpömmiksi ja siirtyneet elämään lähemmäksi ihmisiä Amerikassa.
Lokakuussa Frontiers in Zoology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin 20 000 valokuvaa pesukarhujen kasvonmuodoista.
Tulos oli selvä; eläinten kuonot olivat merkittävästi lyhentyneet kaupungistuneilla yksilöillä verrattuna luonnonmukaisessa ympäristössä eläviin lajitovereihin.
Sama ilmiö tapahtui aikoinaan myös kissojen ja koirien kohdalla, kun ne alkoivat kesyyntyä ihmisen lemmikeiksi.
Scientific American -lehden mukaan piirteiden pehmeneminen voi johtua taistele-tai-pakene-reaktion muutoksista solutasolla, kun eläin ei enää säiky ihmistä entiseen tapaan.