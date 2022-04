Pelkiksi "lasten vahtijoiksi" leimatut varhaiskasvatuksen opettajat kertovat MTV:lle, miksi he haluavat lakkoon ja kuinka paljon heidän pitäisi saada palkkaa

MTV Uutiset haastatteli kolmea varhaiskasvatuksen ammattilaista, jotka kertoivat miksi he haluavat mennä lakkoon.

Päiväkodin varajohtajana työskentelevä Aava Harjola painottaa, että hän esittää haastattelussa mielipiteensä varhaiskasvatuksen opettajan näkökulmasta, hänellä on kokemusta myös siitä tehtävästä.

Harjolan mukaan perimmäinen syy ihmisten lakkohaluihin on se, että työolot ja palkkaus ovat alalla hyvin huonossa tilassa. Muun muassa se hiertää, että kouluttamaton ja epäpätevä työntekijä saa tehdä varhaiskasvatuksen opettajan töitä saaden silti täyden palkan.

– Emme voi vaikuttaa työmäärään, emmekä voi tehdä lisävuoroja. Työaika on joka päivä aamukuudesta viiteen, eikä viikonloppulisiä ole.

Harjola on työskennellyt Helsingin kaupungilla yli viisi vuotta.

– Lisäni tästä viidestä vuodesta on 80 euroa kuukaudessa, joka on aivan naurettavaa.

Työoloihin halutaan parannusta

– Tällä hetkellä päiväkodeissa saattaa olla niin, että ei ehditä tauoille, koska työntekijöitä on liian vähän.

Harhaluuloja työn luonteesta

Harjola harmittelee, että varhaiskasvatusta vaivaavat edelleen harhaluulot siitä, mitä käytännön työ oikeasti on. Varhaiskasvatus nähdään usein pelkkänä lasten vahtimisena, vaikka se on tieteeseen perustuvaa työtä.

– Kaupungilla on todella tarkasti säädellyt varhaiskasvatuksen määritelmät, ja koulutetut opettajat haluavat tehdä työnsä todella hyvin.

– Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on suuri merkitys lapsen koko elämälle, Harjola painottaa.

– Olen itse siirtynyt varajohtajaksi ja palkkani on tuurilla yli 3000 euroa. Kun miettii, miten kallista on asua kaupungissa, niin palkka ei kohtaa.

Palkkakehitys kuntoon

Liisa Koponen työskentelee varhaiskasvatuksen opettajana esikoulussa. Myös Koponen on valmis lakkoon, sillä hänenkin mukaansa alalla on useita, korjaamista vaativia epäkohtia.

– Se on kestänyt todella pitkään etenkin pääkaupunkiseudulla, ja nyt ilmiö on laajemassa myös muihin kuntiin. Se johtuu siitä, että työn määrä ei ole missään nimessä oikeassa suhteessa palkkaan.

– Yksi tärkein kysymys on huono palkka ja myös todella huono palkkakehitys, sillä palkka ei ajan myötä juurikaan nouse.

Keskitason palkka riittäisi

– Että sillä on jokin merkitys, onko tätä työtä tehnyt kolme vai viisi vai kymmenen vuotta.

Tilanne on mennyt Koposen mukaan huonoksi osittain sen vuoksi, että varhaiskasvatuksen opettajien työmäärää on vähitellen lisätty.

– Monessa talossa on poistettu laitosapulainen, joka on hoitanut siivouksen. Tämän vuoksi monet (opettajat) joutuvat esimerkiksi ruokailun jälkeen olemaan siinä roolissa.

Vaatimuksia on paljon

– Vaatimuksia on paljon, mutta palkkaa ja resursseja on vähän. Matalan palkan vuoksi alalla on pula työvoimasta, opettajista ja lastenhoitajista.