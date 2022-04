Koulujen ja päiväkotien sulkeminen aiheuttaa päänvaivaa Turussa – lakko uhkaa laajeta entisestään: "Joka ainoa kierros pitää vääntää hemmetisti"

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja koskeva työkiista jatkuu edelleen. Viime perjantaina hoitajajärjestöt Tehy ja Super aloittivat lakon, jonka piirissä on tällä hetkellä noin 25 000 hoitajaa kaikkiaan kuudessa sairaanhoitopiirissä .

Tilanne on tukala erityisesti niille pienten lasten huoltajille, joilla ei ole mahdollista järjestää lapselleen korvaavaa hoitopaikkaa työpäivänsä ajaksi, kun koulut ja päiväkodit pysyvät kahden päivän ajan kiinni.

– Näin se tilanne todellakin on. Toki me tietysti järjestäisimme hoitoa ja opetusta lapsille ja nuorille, jos sitä henkilöstä olisi töissä, mutta nyt ei ole, Turun kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen toteaa MTV Uutisille.

"Nyt tämä jälkeenjääneisyys pitää saada korjattua"

OAJ:n ja JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan ensimmäinen asia, josta neuvotteluissa tulisi päästä sopuun, on palkankorotukset, joita maksetaan kunta-alalla – myös siis opettajille.

– On itseasiassa kummallista, että meidän pitää joka ainoa kierros vääntää hemmetisti siitä, että julkisen sektorin työntekijät saisivat edes saman kuin muut ja maailman huippua tekevät opettajat saisivat saman kuin muut, Luukkainen kiteyttää MTV Uutisille.

– Työhyvinvointi on ollut pitkän aikaa meillä opetusalalla laskusuunnassa meidän omien mittausten ja työolobarometrien mukaan ja koetaan, että se on kumminkin koko työyhteisön ja myös lasten ja opiskelijoiden etu, että työntekijät ovat johtoa myöten sellaisessa vireessä, että he jaksavat tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla, Turun Opettajien Ammattiyhdistys Ryn puheenjohtaja Sameli Valkama sanoo.