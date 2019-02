Lastentarhanopettajien epätoivo mahdottoman työkuorman alla: "Tulee vaaratilanteita ja toivotaan, ettei mitään pahempaa satu"

Satu on varhaiskasvatuksen opettaja, joka on työskennellyt Pohjois-Pohjanmaan alueella valtakunnallisessa yrityksessä ja pienemmällä alueellisella toimijalla päivähoidon parissa. Hän kertoo, että hänen kokemuksensa mukaan lapset ovat toistuvasti liian vähäisellä hoidolla.

– Jos vanhemmille ilmoitettaisiin joka kerta, että on liian vähän henkilökuntaa, niin ilmoituksia saisi laittaa lähes joka päivä.

”Niin laitonta kuin voi olla”

Lisäksi on tavanomaista, että aiemmin vuoroon tullut pääsee lähtemään töistä silloin, kun lapsimäärä on suurimmillaan. Hänen tilalleen ei tule ketään. Jos on sairauslomia, lastentarhaopettaja voi jäädä pahimmillaan yksin 22 lapsen kanssa.