Poliisi kertoo, pitävätkö huhut tolppakameroiden "cd-kikasta" paikkansa.
Suomessa on käytössä reilusti yli tuhat kiinteää liikenneturvallisuustolppaa, mutta kaikissa ei ole koko ajan kameraa sisällä.
Varsinkin takavuosina liikkui sitkeä huhu, jonka mukaan poliisi hämäsi tienkäyttäjiä asettamalla cd-levyn tyhjään kameratolppaan. Cd-levy kuulemma näyttäytyi kameran linssinä tolpan ohi ajaville.
MTV pääsi virkavallan matkassa tutustumaan "peltipoliisiin". Kysyimme liikenneturvallisuuskeskuksen johtajalta, komisario Kaisa Sedigiltä, onko huhussa perää.
– Aikaisemmin näin on tosiaankin ollut, että sinne kamerakoteloon on asetettu cd-levy, mutta siitä ovat asiat kehittyneet, Sedig kertoo.