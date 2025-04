Jatkuuko Valtteri Filppulan ura? Näin hän kommentoi asiaa

Valtteri Filppulan huima palkintorivistö sai jatkoa tämän viikon maanantaina, kun hänen kipparoimansa Helsingin Jokerit voitti Mestiksen mestaruuden. Filppula, 41, teki viime kesänä ison päätöksen, kun hän palasi Jokereihin pitkän ulkomaan visiitin jälkeen. Mutta vieläkö Filppula jatkaa uraansa tämän kauden jälkeen?

Valtteri Filppula on ainut suomalainen, joka kuuluu legendaariseen kolmen kullan kerhoon. Sen jäseneksi yltää, kun voittaa Stanley Cupin, olympiakultaa ja MM-kultaa.

Noiden saavutusten lisäksi Filppula on voittanut myös Sveitsin, CHL:n ja Mestiksen mestaruuden. Ensi viikolla hän on uuden äärellä, kun Helsingin Jokerit aloittaa Liigan karsintasarjan Lahden Pelicansia vastaan.

Kaiken nähnyt ja kokenut Filppula on myös ison urakysymyksen äärellä. Vieläkö hän jatkaa pelaamista tämän kauden jälkeen?

MTV Urheilu kysyi Filppulalta asiasta.

– Viime kaudella oli jo vähän sellainen olo, että pelaakohan sitä enää. Nyt kun tuli tällainen mahdollisuus (paluu Jokereihin), niin tämä oli semmoinen juttu, minkä takia innostuin vielä lähtemään mukaan. Olen ehkä vähän kallistumassa siihen suuntaan, että tässä ei välttämättä ole enää hirveästi pelejä jäljellä tulevan sarjan jälkeen, mutta ei sitä ikinä tiedä, Filppula pyörittelee.

– Yleensä on hyvä, että antaa vähän aikaa pelien jälkeen. On rauhassa ja miettii, että mitä sitä haluaa tehdä. Onko vielä kiinnostusta pelaamiseen? Toki, olen nauttinut nyt pelaamisesta todella paljon. Se on ollut hyvä asia, mutta tähän kuuluu paljon muutakin. Kesällä pitäisi laittaa itsensä sellaiseen kuntoon, että kehtaa mennä vielä tuonne jäälle. Tuo on iso asia, mitä pitää miettiä. Onko minulla vielä virtaa tuohon?

– Onneksi päätöstä ei tarvitse vielä tehdä. Kesällä on sen aika, Filppula ilmoittaa.

Jokereiden ja Pelicansin karsintasarja käynnistyy ensi tiistaina Lahdessa. Sarjan ensimmäinen ottelu on näkyvissä MTV Katsomon lisäksi myös Sub-kanavalla.