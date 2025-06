Ilveksen liigataival oli uhattuna – tulikuuma kaukaloepisodi levisi kulisseihin: "Miten tämä teidän mielestänne meni?"

Liigakarsinnat palasivat SM-liigan ja Mestiksen välille, kun Jokerit haastoi Pelicansin. Karsinnat ehtivät olla hyllyllä yli vuosikymmenen ajan. Edellisen kerran näytelmä nähtiin keväällä 2013. MTV Urheilu otti yhteyttä aikalaisiin ja veresti muistoja 12 vuoden takaisista tapahtumista.

MTV Urheilu julkaisee juhannuksen aikana uudelleen viime aikojen mielenkiintoisimpia juttuja. Tämä juttu liigakarsinnoista julkaistiin ensimmäisen kerran 5.4.2025.

Kun nostalgiahermoa kolottaa liigakarsintojen taivas tai helvetti -teeman ympärillä, on usein tapana iskeä muistelovaihde tulille Kärppien liiganousun tai Vaasan Sportin ja Juhani Tammisen klassikkoyrityksen tiimoilta.

Entäpä se tästä hetkestä viimeisin karsintasarja? Siitä on nyt 12 vuotta.

Vastakkain olivat seurat, joista toisen kurssi on kääntynyt sittemmin täysin uuteen nousuun. Toinen on niin ikään jo SM-liigassa ja selvitti jalkansa aivan hiljattain kuiville.

SM-liigasta painepaikkaan joutui vuonna 2013 Tampereen Ilves, jonka trendi oli ollut umpisurkea vuosien ajan. Joukkue oli samassa tilanteessa jo peräti kolmatta kertaa neljän kauden aikana. Sesonki oli synkkä. Likaveden mukana meni seuralegenda Raimo Helminen, joka sai tammikuussa potkut päävalmentajan tehtävistä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Tuomas Tuokkola korvasi Raimo Helmisen.@Petteri Paalasmaa/All Over Press

Tilalle pestattiin juuri 37 vuotta täyttänyt Tuomas Tuokkola, joka oli ottanut edellisenä syksynä monoa KalPasta.

– Olin samanlaisessa tilanteessa, kuin mihin Jonne (Virtanen) meni nyt tammikuussa Jukureihin. Silloin oli samalla tavalla saletissa, että karsinnat on edessä. Aikaa h-hetkeen oli pari kuukautta, Tuokkola muistelee MTV Urheilulle.

Ilves jäi sarjajumboksi lopulta seitsemän pisteen marginaalilla. Esikarsintaa ei ollut, seuraavaksi pelattiin sarjapaikasta.

– Saimme hyviä pelejä Liigassa siihen alle. Kaikki olivat siinä yhteisessä savotassa, tavoitteena säilyttää Ilves SM-liigassa. Itselläni oli tiedossa jatkosopimus, joten siinä pelattiin myös siitä, että onko minulla töitä vai ei, Tuokkola sanoo.

Vastaan asettui Mestiksen näytöstyyliin vienyt Jukurit. Jarno Pikkaraisen johtama mikkeliläisnippu ei hävinnyt sarjan pudotuspeleissä otteluakaan.

– Kyllä siinä oli kirjaimellisesti uhka päällä. Jukurit oli Mestis-tasolla silloin kivikova joukkue, Tuokkola sanoo nyt, viitaten haasteeseen.

Pian alkavaa Jokerien ja Pelicansin karsintasarjaa on ennakoitu paljon henkisen asetelman kautta. Etenkin hengettömästi playoutissa esiintyneen Pelicansin peli-ilmeen uskotaan vaikuttavan merkittävästi sarjan kulkuun.

Tuokkolan mukaan Ilveksen pää ei ollut samassa tilanteessa pensaassa.

– Henki joukkueessa oli kuitenkin äärettömän hyvä. Ei me mitenkään apeana oltu. Jokainen laittoi kaikkensa likoon, kun kaikki tiesivät, mistä panoksesta pelataan. Siinähän pelataan painetta ja pelkoakin vastaan, mutta ei ole mielikuvaa, että ne olisivat hallinneet joukkuetta.

Kulissipuheita

12 vuotta sitten Jukureissa pelaajakoordinaattorin ja urheilujohtajan tehtäviä hoitanut Tommi Kerttula muistaa seuran lähteneen Ilves-sarjaan henkisesti optimaalisista asetelmista.

– Aistin, että se Mestiksen mestaruus oli monelle pelaajalle suurempi ultimatum, mitä ne karsinnat olivat. Kyllähän me päästiin sinne karsintaan täydellisestä tilanteesta, ettei ollut painetta, Kerttula kuvailee MTV Urheilulle.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Ottelusarja alkoi Tampereen Hakametsästä.ILVES

Jukureilla oli tositarkoitus haastaa Ilves paikasta auringossa. Karsintasarja oli seurahistorian ensimmäinen.

– Silloin oli vielä se ajatus, että Liigaan noustaan karsimalla. Seuralla oli alla huonojakin vuosia, mutta sinä vuonna olimme kyllä aivan ylivoimaisia Mestiksessä. Ehkä siinä kauden aikanakin syntyi se ajatus, että on mahdollisuus satsata sen verran, että pystytään haastamaan se SM-liigajoukkue. Ei ehkä ollut raamia, että juuri sinä vuonna pitää nousta, vaan enemmänkin, että sitä kohti mennään.

Kerttula paljastaa kulisseissa kaikuneen kyynistä puhetta liigakarsintojen kohtalokkuudesta

– Pukumies- ja kabinettipuolella liikkui huhuja, että vaikka olisimme Ilveksen voittaneet, niin he eivät olisi todennäköisesti tippuneet. Olisko Jukureitakaan nostettu, sitähän ei ikinä tiedä, Kerttula sanoo.

Pressutettu Kalevankangas

Ilveksen ja Jukurien ottelusarja alkoi Tampereen Hakametsästä 22. maaliskuuta. Varsin mainio katsojamäärä, 6 309, seurasi, kun isännät siirtyivät 1–0-johtoon numeroiden valossa nihkeällä 2–0-voitolla. Ilveksen maaleista vastasivat Tommi Välimaa ja kapteeni Erkki Rajamäki.

– Aloitettiin mun mielestä kuitenkin tosi hyvin se sarja, Tuokkola muistelee tamperelaisnäkökulmasta.

Vuodet ovat saattaneet muokata muistoja, sillä Kerttulan Mikkeli-vinkkeli on toinen.

– Mielestäni olimme etenkin kahdessa ensimmäisessä pelissä Ilvestä edellä, mutta ei saatu voittoa kaivettua, Kerttula linjaa.

Tulos jäi Jukureilta tosiaankin piippuun myös toisessa matsissa. Mikkeliin siirtynyt karsintasirkus tarjoili näytöksen, jonka Ilves vei 3–1. Nimimainintana Jani Savolainen, joka vastasi Jukurien sarjan avausmaalista.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Toimittajan huomio kiinnittyi tässä kuvassa esteettisiin Visulahti-patjoihin.ILVES

Tuokkola ja Kerttula palaavat innoissaan Mikkelin jäähallin silloiseen tunnelmaan. Oman mausteensa toi keskeneräinen remonttiprojekti, joka asetti haasteita myös joukkueille.

– Pelaajilla oli yksi koppi, ja koutsit laitettiin parakkiin jäähallin ulkopuolelle. Hienoahan se oli, kun Mikkelin halli kiehui. Siellä oli ihan selvä usko, että nyt he nousevat ja tiputtavat tuon Ilveksen pois tieltä, Tuokkola tunnelmoi.

– Pressut oli seinällä, eikä halli ollut täydessä kapasiteetissa, mutta tunneissa myytin ne liput, mitä saimme tarjolle. Mikkelissä sitä oli odotettu koko seurahistorian ajan. Karsinta oli ollut lähellä muutamaa vuotta aiemmin. Kiima oli kova, Kerttula komppaa.

Ilves voitti myös seuraavan ottelun, joka meni Hakametsässä jatkoerään asti. 2–1-voittomaalin nakkasi Michael Keränen.

Sarja oli kuusi päivää alkamisestaan jo 3–0.

Luuri kuumana

Karsintasarjan kirsikaksi muodostuu Tuokkolan ja Kerttulan kertomuksia kuunnellessa neljäs osaottelu, jonka Jukurit onnistui pakkopaikassa voittamaan. Mestis-yleisö sai karkkia 7–4-hulluttelun muodossa. Kotiremmin suurin sankari oli tehot 2+2 takonut Jesse Rothla.

Muistikuvat tapahtumista ovat osittain hämäriä ja usvaisia, mutta molemmista leireistä alleviivataan, kuinka tunteet läikkyivät rajusti yli.

– Neljännen ottelun katkopaikassa tuli sitten äärettömän tulinen peli vastaan. Sanotaan, että siinä kyllä tunteet kuumenivat, Tuokkola toteaa.

– Sattui ja tapahtui. Muistaakseni Ilvekseltä loukkaantui useampikin pelaaja siinä matsissa. Myös meiltä kaatui äijää, eikä saatu viimeiseen Hakametsän peliin täyttä rosteria, Kerttula jatkaa.

Asiaa ei sanota ääneen, mutta vaikuttaa siltä, ettei tuomarilinja miellyttänyt osapuolia. Rangaistusmäärät eivät tarkastellessa nouse erityisesti esiin, sillä pelissä jaettiin vain seitsemän pikkukakkosta.

Ilveksen valmennuksessa otettiin samana iltana luuri kouraan.

– Kyllä siinä allekirjoittanut soitteli eri suuntiin pelin jälkeen, että miten tämä teidän mielestänne meni, eikä Pikkarainenkaan ollu tyytyväinen, Tuokkola painottaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Välillä painittiin.ILVES

Ilves otti tappion ja takaiskun tosissaan. Seuraavana päivänä Hakametsän uumenissa palaveerattiin isoin kirjaimin. Tuokkola kertoo kapteeni Erkki Rajamäen näyttäneen suuruuttaan "ohipelin" jälkeisenä aamuna. Rajamäki otti roolia videosulkeisissa.

– Käytiin kyllä silloin keskustelua, että ei me näin voida pelata. Se oli ihan havajikiekkoa. Ne ei ole kivoja päiviä, kun pidetään aika tiukkaakin palaveria. Käytiin faktat läpi. Sitten se vitospeli pelattiin taas tosi hyvin.

Ilves hoiti homman viidennessä ottelussa kotikentällään. Ratkaisupeli päättyi 4–2 ja ottelusarja voitoin 4–1. Tampere jatkoi kahden liigajoukkueen kaupunkina.

– Vaikka tulos oli 4–1, niin kyllä ne oli tasaisimmat karsinnat sitten sen Ässät–Sportin, Kerttula näkee.

Vuoden 2009 legendaarisen Ässien ja Sportin otatuksen jälkeen pelattiin kolme karsintaa ennen tässä jutussa käsiteltävää paria. Ilves kohtasi Jokipojat ja Sportin, Pelicans tyrmäsi vaasalaiset kertaalleen. Näistä pareista ei syntynyt klassikkomateriaalia YouTube-skeneen. Mestis-joukkueet voittivat parhaimmillaan vain yhden ottelun.

Amazing Asplund

Vaikka Ilves oli tuloksellisesti niskan päällä alusta loppuun, jaetaan vuoden 2013 karsintojen parhaan pelaajan palkinto 12 vuoden viiveellä Jukurien koppiin.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Turo Asplund pelasi 593 Liiga-peliä JYPissä, Ilveksessä, Lukossa, Jukureissa ja Sportissa.Matti Raivio/All Over Press

Tittelin saa Turo Asplund, mikkeliläisten ykkössentteri, joka teki viiteen peliin yhtä monta pistettä.

– Turo oli mennyt siinä muutaman vuoden sitä Mestiksen ja Liigan väliä. Hän tuli Mikkeliin sillä mielellä, että heittää itsensä likoon, sen hän todellakin teki. Olisiko ollut 10 jääpussia eri puolilla kroppaa sen viimeisen karsintapelin jälkeen, Kerttula muistelee.

Myös Tuokkola muistaa Asplundin erottuneen joukosta. Pelaaja on jäänyt mieleen myös siksi, että hän hyppäsi seuraavaksi kaudeksi juurikin Tuokkolan alaisuuteen Ilvekseen.

– Turo oli loistava pelaaja, nousi siinä Jukurien ykkössentteristä sitten seuraavaksi kaudeksi käytännössä meidän ykkössentteriksi. Jukureilla oli muutenkin hyviä pelaajia. Mun mielestä se tasoero ei ollut kauhean iso. Lisäksi Pikkarainen oli valmentanut sen joukkueen tosi hyvin, Tuokkola jakaa kunniaa.

Jukurien Mestis-kauden kärkiketjun muodostivat Asplund, Mika Partanen ja Toni Hyvärinen.

– Se oli aivan superhyvä ketju sillä kaudella. Valitettavasti molemmat laiturit katosivat sen kevään aikana loukkaantumisten vuoksi, Kerttula manaa.

– Jälkikäteen ajateltuna olisimme tarvinneet leveyttä. Meiltä putosi jo Mestiksen pudotuspeleissä kärkipelaajia. Lisäksi kapteeni Mikko Hakkarainenkin pelasi käytännössä yhdellä jalalla sen kevään, hän jatkaa.

Shokki iski

Sarjapaikasta karsittaessa panokset ovat kovia. Pöydällä on työpaikkoja myös kopin ulkopuolelta. Tästä huolimatta Tuokkola muistelee koettelemusta lämmöllä.

– Kaikkiaan se oli hieno kokemus. Peleillä oli panosta, mikä kuuluu urheiluun, hän tiivistää.

Myös Kerttula hekumoi urheilullista merkitystä.

– Ilveksen pelaajat ja joukkueenjohto olivat tosi stressaantuneita, sen muistan. Urheilullisesti näen, että se oli reilu ja kova sarja.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Ottelusarja veti yleisöä etenkin ensimmäisissä peleissä.ILVES

Jukurit nousi kabinetin kautta SM-liigaan muutamaa vuotta myöhemmin Sportin ja KooKoon tapaan. Kevään 2013 karsintappio oli silti kova isku.

– Kyllä siitä jäi sellainen fiilis, että me tämä homma käännetään, laitetaan lisää resursseja joukkueeseen ja kipataan se liigajengi seuraavana vuonna. Se tuli sitten shokkina kesällä, kun Jokerit ilmoitti (KHL:ään siirtymisestä), ja sen seurauksena karsinnat sitten peruttiin. Se oli kyllä silloin märkä rätti kasvoihin, Kerttula kuvailee.

Liigakarsinnat alkavat siis pitkän paussin jälkeen tulevana tiistaina. Sarjan voitto ja pääsarjapaikka irtoavat neljällä voitolla.

Pelicans on flopannut kolmen miljoonan euron liigajoukkue, Jokerit on koottu nousuprojektiin noin 650 000 eurolla.

– Mestiksen ja Liigan pelillinen ero on vuosikymmenessä kasvanut. Toisaalta, Pelicansin isoin työ on henkisellä puolella. Jos he eivät pysty Jukurit-sarjasta rentouttamaan ja toisaalta tiivistämään pelaamista, niin asetelma on Jokereiden puolella, Kerttula päättää.

Liiga-karsinnat 2013

Ilves–Jukurit 4–1

ILV–JUK 2–0

JUK–ILV 1–3

ILV–JUK 2–1 je.

JUK–ILV 7–4

ILV–JUK 4–2