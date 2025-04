Vihjaisiko Jokerit-pomo suuresta käänteestä? Näin SM-liiga linjasi kabinettinoususta

Jokereilla on vaihtoehtoja SM-liigaan nousemiseksi, vihjaisi seuran hallituksen puheenjohtaja Mikko Saarni.

Saarni oli MTV Urheilun ottelulähetyksessä erätaukohaastattelussa ennen Jokerien ja Pelicansin liigakarsinnan ratkaisseen viidennen kohtaamisen loppua. Tuossa vaiheessa Jokerit oli kahden maalin takaa-ajoasemassa, joten Saarni ei lähtenyt vielä spekuloimaan tulevilla asioilla.

Jokerit hävisi ottelun 0–4 eikä onnistunut nousemaan karsintojen kautta SM-liigaan. Pitkin kautta on kuitenkin huhuttu mahdollisesta vaihtoehdosta, että helsinkiläisseura nousisi karsintojen tuloksesta huolimatta takaisin pääsarjaan.

Saarni kommentoi Jokerien ”plan B:tä” varovaisesti.

– Meillä on suunnitelmat sekä Mestikseen että Liigaan ja me kerromme ne sitten, kun aika on.

Lähdetäänkö jotain mahdollista kabinettinousua selvittelemään?

– Niin kuin minä sanoin. Mennään maltilla. Meillä on erilaisia vaihtoehtoja, mutta pelataan nyt ensin, Saarni vastasi arvoituksellisesti.

Jokerien tappion jälkeen Saarni oli edelleen vähäsanainen seuran suunnitelmista. Jotain kuitenkin kulisseissa on meneillään, sillä aivan täysin Saarni ei tyrmää mahdollisuutta jatkaa keskustelua aiheesta.

– No mietitään. Katsotaan ja pohditaan tilannetta. Tässä pääsiäinen tulee, saa vähän rauhoittua, ja mietitään sitten, miten edetään.

– Ne säännöt, mitä on, niin Jokerit ei ole ollut niitä päättämässä eikä myöskään päässyt antamaan mielipidettään. Katsotaan, mitä tapahtuu, Saarni vihjaisi hallin käytävällä.

Kabinettinousuista on puhuttu SM-liigassa vuosikymmenten ajan ja termillä on viitattu ei-urheilulliseen ratkaisuun seuran nostamisessa ylimmälle sarjaportaalle. SM-liigaan on noustu monesti esimerkiksi voittamalla Mestiksen ja täyttämällä liigalisenssin ehdot, mutta ilman karsintojen voittamista.

Miksi siis nyt ei sama onnistuisi?

Näin SM-liiga linjasi asian helmikuussa

MTV Urheilu selvitti jo helmikuun lopussa huhuja Jokereiden nostamisesta SM-liigaan yhtiökokouksen päätöksellä. Liiga oli syksyllä 2023 tehnyt linjauksen, että nousu on mahdollista vain karsinnat voittamalla.

Helmikuussa 2025 SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen vakuutteli päätöksen pitävän edelleen.

– Kyllä se pitää. Olemme sitoutuneet siihen malliin, joka 2023 syksyllä viestittiin. Karsintojen kautta mennään ylös ja alas, Pulkkinen vastasi tuolloin.

– Kun olemme siihen lisenssiehdoissa ja sopimuksella sitoutuneet, että pääsarjaan nousu ja sieltä putoaminen tapahtuvat karsintojen kautta, niin en näe siinä muuta mahdollisuutta kuin olla sitoutunut siihen malliin, toimitusjohtaja jatkoi.